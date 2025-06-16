رويترز: ايران لن تتفاوض في ظل الهجمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بحثت رويترز في تقرير لها وحشية الكيان الصهيوني ضد إيران.

وبناءً على ذلك، صرّح مسؤول مطلع لرويترز: أن إيران أبلغت الوسطاء القطريين والعمانيين أنها لن تقبل التفاوض على وقف إطلاق النار في ظل تعرضها لهجمات إسرائيلية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: إن الإيرانيين أبلغوا الوسطاء القطريين والعمانيين أنهم لن ينخرطوا في مفاوضات جادة إلا بعد استكمال ردهم على الضربات الاستباقية الإسرائيلية.

وقد أعلنت إيران بوضوح أنها لن تُفاوض في ظل تعرضها لهجوم.

وقال المسؤول لرويترز: إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن إيران طلبت من عُمان وقطر وساطة أمريكية للتوسط في وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات النووية غير صحيحة.

ولم تُعلق المصادر الرسمية على خبر رويترز حتى الآن.