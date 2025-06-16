كشف ورشة لصناعة الطائرات المسيرة الانتحارية والعبوات الناسفة في ري

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح للصحفيين، قال العقيد حسين مافي: "استناداً إلى تقارير من المواطنين حول تحركات مشبوهة في أحد المنازل، قامت الفرق المعلوماتية والشرطية على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحصول على إذن قضائي".

وأضاف: "خلال تفتيش هذا الموقع، تم ضبط عدد كبير من الطائرات المسيرة، ومعدات تصنيع الطائرات الانتحارية، والعبوات الناسفة، وغيرها من الأدوات ذات الصلة".

وأكد قائد الشرطة في ري أنه تم اكتشاف أكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة خلال هذه العملية، مشيراً إلى أنه تم التعرف على 30 جناحاً لطائرات مسيرة، و33 جهاز إطلاق، ومعدات واسعة لصناعة الطائرات الانتحارية في هذه الورشة.

وحذر مافي من أن "تشغيل هذه المعدات كان سيتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة للبلاد، وكان سيعرض حياة العديد من المواطنين للخطر".

وأشار هذا المسؤول الأمني إلى دور القوات الأمنية في إحباط هذه المخطط الإرهابي، مؤكداً أن عناصر هذه الشبكة مرتبطة بجماعات تكفيرية مثل داعش والكيان الصهيوني، وقد أنشأوا ورشة كاملة لصناعة وتجميع الطائرات المسيرة الانتحارية.

وأضاف: "في الطوابق السفلية من هذا الموقع، تم اكتشاف طاولات عمل، وطائرات مسيرة شبه مكتملة، ومزيد من المعدات، مما يدل على التخطيط الواسع من قبل الإرهابيين".

وشكر مافي سكان ري على تقاريرهم السريعة، قائلاً: "يمكن للمواطنين من خلال الإبلاغ السريع عن الأنشطة المشبوهة أن يساهموا في منع وقوع حوادث إرهابية".

ودعا المواطنين إلى إبلاغ الشرطة عن أي تحركات أو تصرفات مشبوهة عبر الاتصال بالرقم 110 أو زيارة مراكز الشرطة.

وفي ختام حديثه، أعرب قائد الشرطة في ري عن تقديره للجهود المستمرة للقوات المعلوماتية والأمنية، مؤكداً أن الشرطة ستظل يقظة ودائمة الحضور للدفاع عن أمن المواطنين.

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