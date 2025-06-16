كشف ورشة تصنيع طائرات مسيرة في أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح العميد محمد رضا هاشمي بأن قوات الشرطة، من خلال مراقبة دقيقة للمعلومات، علمت بوجود كميات من المعدات وقطع تصنيع الطائرات المسيرة في ورشة تقع في محيط مدينة أصفهان، وعلى الفور بدأت في اتخاذ إجراءات للتحقق من ذلك.

وأضاف: "في هذا السياق، قامت القوات بتنفيذ إجراءات تخصصية وبحوث ميدانية واسعة، وتمكنوا في النهاية من تحديد موقع الورشة، حيث تم إرسال فريق إلى المكان، وفي عملية منسقة وموحدة، تم اعتقال 4 متهمين ومرتزقة تابعين للكيان الصهيوني".

وأشار هاشمي إلى أنه خلال تفتيش الموقع، تم اكتشاف كميات كبيرة من المعدات وقطع تصنيع الطائرات المسيرة، ولا تزال التحقيقات مع المتهمين مستمرة.

ودعا نائب قائد الشرطة في محافظة أصفهان المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو إجرامية في هذا السياق من خلال الاتصال بمركز الطوارئ 110، وذلك في ظل الظروف الحالية للبلاد وللحد من تحركات وعمليات التخريب التي يقوم بها مرتزقة العدو الصهيوني.

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