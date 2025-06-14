منظمة الاستخبارات تعلن عن اعتقال 16 متهما أمنيا في أصفهان بتهمة دعم إعلامي للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد تقرير إعلامي بأن هذه الاعتقالات جرت بعد التنسيق القضائي، في إطار عملية أمنية مفاجئة نفذها "جنود الإمام المهدي" (عج) التابعون لمنظمة الاستخبارات، وذلك ردا على الهجمات العدائية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من البلاد.

وشملت التهم الموجهة للمعتقلين: دعم وتأييد أعمال الكيان الصهيوني الوحشية، نشر الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى مكانة الشهداء من خلال نشر الشائعات.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مواد القانون رقم 6، 7، 8 و11 الخاصة بمكافحة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، والتي تعتبر أي تعاون معلوماتي مع جهاز الموساد، أو أي تواصل أو تبادل معلومات مع جهات رسمية أو غير رسمية للكيان الصهيوني، أو أي نشاط ثقافي وإعلامي يهدف إلى دعم وتقويته، جريمة يعاقب عليها بأشد العقوبات القانونية.

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