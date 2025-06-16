الرئيس الايراني يؤكد على الوحدة وضرورة الوقوف في وجه الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء،، ان خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم وخلال مناقشة مؤهلات علي مدني زاده، وزير الاقتصاد والمالية المقترح، وفي إشارة إلى الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني في عدوانه على بلدنا، قال مسعود بزشكيان: "لا يمكن للعدو أن يسلبنا نحن والشعب من المشهد بالضرب والقتل والإرهاب، لأن مقابل كل بطل تسقط رايته، هناك مئات الأبطال الآخرين الذين سيحملون الراية ويقفون في وجه القسوة والظلم والجريمة والخيانة التي يرتكبها هؤلاء الجبناء. لقد أثبت شعبنا ذلك حتى الآن وصمد بقوة في وجه كل هذا الجبن".

وقال: اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى الوحدة والتماسك، وعلى جميع أبناء الشعب الإيراني أن يتكاتفوا ويقفوا بقوة في وجه العدوان الذي وقع.

وأكد الرئيس: اليوم، يجب أن نتجاوز كل خلاف ومشكلة قائمة، وأن نقف بثبات في وجه هذا العدوان الإجرامي والإبادة الجماعية بوحدة وتماسك.

وأضاف: يجب أن نعامل الشعب على أساس حقوقه. ما تطالب به إيران والبلاد اليوم هو حق مشروع لا جدال فيه، نتمتع به بموجب جميع القوانين الدولية. وبناءً على السياسات التي أعلنها سماحة القائد، نحن ذهنبا للمفاوضات والحوار ولكن العدو لم يفئ بالتزاماته.

لا ننوي امتلاك أسلحة نووية

وأكد بزشكيان: بناءً على سياسات سماحة القائد، لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهذا هو إيماننا وقناعتنا. إذا اتخذ أي شخص في هذا البلد موقفًا مخالفًا لما أعلنه القائد، فلا مكان له في سياسة الجمهورية الإسلامية، وما أعلنه قائد الثورة هو السياسة الثابتة للنظام الجمهوري الإسلامي. في ظل هذه الظروف، يقولون (الأعداء) إنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية، بينما لا نية لدينا لامتلاك هذه الأسلحة على الإطلاق.

وأكد: من حقنا الاستفادة من الطاقة النووية والأبحاث التي تفيد هذا المجتمع، ولا يحق لأحد انتزاع هذا الحق من النظام الجمهوري الإسلامي. نحن نقف بقوة لنيل هذا الحق، ولا نخشى أي قوة في سبيل نيل حقوقنا.

وأضاف الرئيس: لقد مددنا يد الأخوة لجميع الدول الإسلامية، لأنهم جميعًا إخواننا. واليوم، معظمهم، وربما جميعهم، يقفون إلى جانبنا ويدعموننا. أمريكا تستخدم القوة، وتسمح، خلافًا للأعراف الدولية، تسمح لإسرائيل لمهاجمة بلدنا.

وتابع القول: لم نكن نسعى للحرب أو نشن حربًا. اغتال الإرهابيون قادة وعلماء بلدنا. يظن العدو أنه قادر على تدميرهم، لكن الشهداء أحياء.

نقاتل حتى الموت من أجل هذه المياه والأرض

وأكد بزشكيان: الأعداء يخافون من الناس الذين يفهمون ويعلمون ويصمدون، لا من الذين لا يعرفون ويبيعون أنفسهم. من أجل هذه المياه والأرض، من أجل شعبنا ومعتقداتنا، نقاتل حتى الموت ولا نخشى شيئًا. نناشد شعبنا العزيز أن يصمد أمام المشاكل التي خلقها لنا هذا الكيان الوحشي، وسنسعى بكل ما أوتينا من قوة لمنع أي مشاكل في معيشتهم وحياتهم وعلاجهم ودوائهم. نحن خدامٌ لهذا الشعب.

وأكد الرئيس قائلاً: لا نسعى إلى السلطة أو القوة أو التسلط، بل أعلنا أخوتنا مع جميع الدول الإسلامية. إسرائيل تريد قتل المسلمين واحداً واحداً ثم السيطرة عليهم بأية نوايا خبيثة. اليوم، على جميع الدول الإسلامية أن تتكاتف. بالأمس، أقرّ مجلس الشيوخ الباكستاني وقوفهم إلى جانب إيران ضد سياسات إسرائيل البغيضة، وأن يكونوا معنا في كل مكان.

وقال: كما كان كل مسجد وكل حيّ قاعدةً خلال الحرب، علينا اليوم، لحل مشاكل الشعب، أن نتكاتف في كل حيّ وكلّ قاعدة، وأن نساعد بعضنا البعض في حل مشاكل بعضنا البعض. لا ينبغي أن ننتظر الحكومة، بل يجب على الجميع، في كل مكان، أن ينهضوا في جميع المجالات بمساعدة بعضنا البعض. وأسأل الله أن يحفظنا صامدين وثابتين على هذا الطريق.

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