الرئيس الايراني: سنتجاوز أي أزمة بالوحدة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على ضرورة الحفاظ على اللحمة الوطنية والمشاركة الشعبية في الوضع الراهن، وقال: "إذا كان الشعب معنا، فلن تُعرّض أي مشكلة البلاد للخطر، وبالتالي، من الضروري أن تتماشى جميع الإجراءات مع الحفاظ على اللحمة الوطنية. أعتقد أنه باللحمة الوطنية والوحدة سنتجاوز أي أزمة".

وأكد الرئيس على دعم المسؤولين للشعب، وذكّر قائلاً: "على المسؤولين والجهات المختلفة، وخاصة المؤسسات الداعمة مثل لجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية، أن تحرص على معالجة وضع كل فرد من مواطنينا بسرعة في حالة حدوث مشكلة أو حادث وتلبية جميع احتياجاتهم". من المهم أن يعلم الشعب أن السلطات تقف إلى جانبه وتسعى جاهدة لتوفير الظروف المناسبة لمواطنيها.

وشكر الإعلان عن الدعم والمساعدة من مختلف الدول، وخاصة دول الجوار، خلال الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، وقال: ينبغي على الوزراء مواصلة تفاعلهم وتواصلهم مع الدول الأخرى، وخاصة دول الجوار.

كما أكد الرئيس على مسألة تفويض الصلاحيات للمحافظات، وقال: ينبغي على الوزراء منح الصلاحيات اللازمة لمديريهم ونوابهم حتى تتمكن كل جهة من اتخاذ قراراتها الخاصة عند الحاجة.

وفي الختام، طلب بزشكيان من جميع المسؤولين الالتزام التام بمبادئ الأمن والحماية، ووفقًا للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، حتى لا يواجه أحد أي مشكلة.

وفي هذا الاجتماع، الذي حضره جميع أعضاء مجلس الوزراء ونواب الرئيس، تمت مناقشة واستعراض آخر الأحداث والوقائع، وأصدر الرئيس الأوامر والإجراءات اللازمة لتسهيل الأمور.

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