بزشكيان: الکیان الصهيوني غير قادر على القيام بأي عمل من دون إذن أميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، دعم الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية لممارسات الکیان الصهيوني الاجرامية؛ قائلا : إن للولايات المتحدة دورا مباشرا في العدوان الصهيوني.

وفي تصريح خلال ترأسه اجتماع الحكومة عصر اليوم الأحد، أكد بزشکیان على ضرورة الوقوف في وجه اعتداءات الکیان الصهيوني، وقال : لقد أظهرت هذه الأحداث مرة أخرى بأن الکیان الصهيوني لا يلتزم بأي قواعد إنسانية أو قانونية أو دولية.

وأضاف : إن الکیان الصهيوني غير قادر على القيام بأي عمل من دون إذن أميركي، وما نشهده اليوم يتم بدعم مباشر من واشنطن؛ رغم محاولتهم إخفاء دورهم في وسائل الإعلام.

وأكد الرئيس الإيراني على، أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ قط إلى الحرب أو الصراع، مصرحا : ومع ذلك، وكما اظهرت قواتنا المسلحة، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري القوي، ردوداً مناسبة وقوية حتى الآن، فإذا استمرت الأعمال العدائية، فإن الردود ستكون أكثر حسماً وشدة.

واستطرد بزشكيان : يجب على الدول الإسلامية والإقليمية أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما وفعالا ضد عدوان الکیان الصهيوني وداعميه.

وصرح قائلا : إن الحكومة الإيرانية ستسخر كل قدراتها لمنع الضرر عن المواطنين، مضيفا : في الوضع الحرج الحالي، يجب علينا جميعا أن نضع خلافاتنا جانبا ونقف معا للحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية .