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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص

اجتماع طارئ لمجلس تعاون الخليج الفارسي في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني

اجتماع طارئ لمجلس تعاون الخليج الفارسي في أعقاب اعتداءات الكيان الصهيوني

أعلن الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي عن عقد اجتماع طارئ اليوم، وذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن "روسيا اليوم"، صرح "جاسم البديوي" في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الاجتماع الطارئ سيعقد اليوم الإثنين عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

سيترأس الاجتماع "عبدالله اليحيى"، وزير الخارجية الكويتي ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس.

وأضاف البديوي أن مجلس وزراء تعاون الخليج الفارسي سيبحث خلال الاجتماع آخر التطورات الإقليمية، بما في ذلك الاعتداءات العسكرية للكيان الصهيوني ضد إيران.

كما أدان الأمين العام للمجلس الاعتداءات التي قام بها الكيان الصهيوني ضد إيران، معتبرًا إياها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالب البديوي المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم من أجل وقف فوري لهذه الاعتداءات. كما دعا إلى ضرورة منع تصاعد النزاعات والتوترات التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1959415
یاسر المصری

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