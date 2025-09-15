  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٢١ م

الجزر الثلاث "ابو موسى" و"تنب الكبرى" و"تنب الصغرى"، جزء لا يتجزأ من الاراضي الايرانية

اصدرت السفارة الايرانية في موسكو، بيانا علقت فيه على تصريحات الامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي "جاسم محمد البديوي" خلال اجتماع سوشي الاخير حول الجزر الايرانية الثلاث؛ مؤكدة بان هذه التصريحات لا اساس لها من الصحة وتفتقر للمصداقية القانونية.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان بيان السفارة الايرانية في موسكو جاء على خلفية عقد الجولة الثامنة من المباحثات الستراتيجية المشتركة بين وزراء خارجية روسيا والدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج الفارسي؛ الخميس 11 ايلول / سبتمبر 2025م، في مدينة سوشي الروسية.

واعتبر هذا البيان، ان الجزر الثلاث "ابو موسى" و"تنب الكبرى" و"تنب الصغرى"، جزءا لا يتجزأ من اراضي ايران، وان الجمهورية الاسلامية لها السيادة القانونية والتاريخية على هذه الجزر.

وتابعت السفارة الايرانية عبر بيانها : ان موضوع الجزر الثلاث يرتبط بوحدة الاراضي والسيادة الوطنية لجمهورية ايران الاسلامية، وعليه نحن نعتبر مثل هذه الادعاءات تدخلاً في شؤوننا الداخلية ونرفضها رفضًا قاطعا.

وأكدت البيان على، أن "تكرار الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لدولة الامارات العربية المتحدة من قبل الأمين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي بشأن الجزر الثلاث التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يمنح بأي حال من الأحوال تلك الادعاءات المرفوضة لدولة الإمارات، أي شرعية قانونية، كما لا يسبب أي خلل في الوضع القانوني لسيادة إيران التي لا يمكن نقضها على الجزر الثلاث أبو موسى، تنب الكبرى وتنب الصغرى.

واكمل هذا البيان : مع التاكيد على رفض الادعاءات التدخلية والواهية الواردة في التصريحات المطروحة، نؤكد بأن اي إجراء تتخذه الجمهورية الاسلامية الايرانية داخل الجزر الواقعة تحت سيادتها، يُعدّ تصرفا مشروعا يحدث في أراضيها وضمن وحدة ترابها الوطني، وعليه فإن أي تدخل في هذا الشأن هو مرفوض تماما.

