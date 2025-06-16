رئيس القضاء الايراني يوعز بتنفيذ أحكام المرتبطين بالكيان الصهيوني بسرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس السلطة القضائية في إيران اليوم الاثنين: "إذا اعتُقل شخصٌ على صلةٍ بالكيان الصهيوني وتعاون معه، فيجب محاكمته ومعاقبته بسرعةٍ بالغة، وفقًا للقانون، وفي ظل ظروف الحرب، يجب تنفيذ عقوبته بسرعةٍ وإعلانها".

وأضاف محسني ايجئي إن محاكمة ومعاقبة العناصر المُخلة بأمن الشعب في الوقت المناسب سيكون لها أثرٌ رادع، وتأخير هذه القضية الخطيرة سيُقلل من أثرها الرادع وآثارها الإيجابية والفعالة.

وأكد: "اننا نحذر العناصر التي تتعاون وتتواطأ مع المعتدين والمجرمين، أو التي تسعى لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق نوايا خبيثة ضد الشعب والبلاد، من أنها ستُعاقب بلا هوادة، وفقًا للأنظمة، وبأقصى سرعة ممكنة".

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