استشهاد طبيبة في طهران مع طفلها إثر هجومٍ للكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بجامعة طهران للعلوم الطبية أعلنت: "استشهدت الدكتورة مرضية عسكري، الأستاذة المساعدة في طب حديثي الولادة بجامعة طهران للعلوم الطبية وعضو هيئة التدريس في مستشفى بهرامي التابع للجامعة، مع طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات إثر هجومٍ إرهابيٍّ شنّه الكيان الصهيوني على منزلها.

شن الكيان الصهيوني منذ فجر يوم الجمعة عدوان وحشيا صافر على اراضى الجمهورية الاسلامية الايرانية في انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة وجميع الأعراف والقوانين الدولية استهدف من خلاله المدنيين والعلماء والعسكريين.

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