عراقجي لنظيره الياباني: العدوان الإسرائيلي جاء قبل يومين فقط من الجولة السادسة من المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أجرى وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي بعد ظهر يوم الاثنين لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري الصهيوني على إيران.

وشكر وزير خارجية بلادنا الحكومة اليابانية على موقفها المُدان للعمل العدواني الذي قام به الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبراً هذا العمل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني في خضم عملية المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وقال: "قبل يومين فقط من الجولة السادسة من المفاوضات في مسقط، هاجم الكيان الصهيوني منشآت نووية ومناطق سكنية في إيران، منتهكاً بذلك سيادة إيران وسلامة أراضيها".

وأشار عراقجي إلى العمل الخطير الذي قام به الكيان الصهيوني بمهاجمة المنشآت النووية لبلادنا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، مؤكداً أنه عمل إجرامي وفقاً للقانون الدولي. وأضاف أن ما نقوم به هو دفاع عن النفس، وهو حق قانوني ومشروع لكل دولة، استنادًا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الياباني موقف حكومته المعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع الراهن وتصاعد التوتر في منطقة غرب آسيا، معلنًا استعداد بلاده لمواصلة الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

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