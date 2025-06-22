عراقجي: على جميع الحكومات اتخاذ موقف حازم ضد انتهاك أمريكا للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بوزير خارجية الايراني السيد عباس عراقجي على هامش اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وأدان بشدة العدوان الأمريكي المتمثل في انتهاك وحدة الأراضي والسيادة الوطنية والعدوان العسكري على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية العراقي: "إن الهجوم العسكري الأمريكي يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام في الشرق الأوسط ويعرض الاستقرار الإقليمي لمخاطر كبيرة".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني، مشيدًا بموقف نظيره العراقي، عن إدانته الشديدة للعدوان العسكري للحكومة الأمريكية على المنشآت النووية السلمية الايرانسة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن مصالحها وأمنها القومي بكل قوتها.

وأكد عراقجي: "إن الإجراء العدواني الأميركي يعد انتهاكا واضحا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ونظام منع الانتشار وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وعلى جميع الحكومات مسؤولية اتخاذ موقف حازم ضد هذا الانتهاك الصارخ للقانون وعدم السماح لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بأن تصبح أمرا شائعا".