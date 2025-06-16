عراقجي يجري مباحثات مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي، بحث في اتصال هاتفي مشترك مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات المتعلقة بعدوان الكيان الصهيوني على إيران.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أشار وزير الخارجية إلى العدوان السافر للكيان الصهيوني على إيران وهجماته على المنشآت النووية السلمية والبنية التحتية الاقتصادية والقواعد العسكرية والمناطق السكنية، مؤكداً على واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في مواجهة هذا العدوان ووقف جرائم إسرائيل.

ووصف وزير الخارجية عدوان إسرائيل على إيران في خضم المفاوضات بأنه ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية، ودعا الدول الأوروبية إلى رؤية الواقع كما هو وإدانة عدوان الكيان الصهيوني.

وأكد عراقجي أن دفاع إيران المشروع ضد العدوان سيستمر بقوة، وأن مسؤولية عواقب أي توسع لنطاق الحرب تقع على عاتق الكيان الصهيوني وداعميه ومبرريه.

وأكد عراقجي: لا شك أن إسرائيل بدعم ومساعدة وتعاون أميركا شنت هذه الحرب ضد الشعب الإيراني، ولذلك نحمل أميركا مسؤولية هذا الوضع وشريكة في الجرائم المرتكبة.

كما ذكر عراقجي بجدية إيران في الدبلوماسية وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تترك طاولة المفاوضات أبدا، لكن تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على مواجهة العدوان بفعالية وبكل أسف.

بدورها أعربت الدول الأوروبية الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن الأسف إزاء الوضع الحالي وتعازيها في مقتل أشخاص خلال هجمات الكيان الإسرائيلي، مؤكدة على أهمية استخدام الدبلوماسية لتقليل التوترات، وأعلنت استعدادها للعب دور في هذا الصدد.

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