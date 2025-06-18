غروسي: "الهيئة لا تملك أي دليل على سعي إيران للحصول على سلاح نووي."

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد غروسي في حديثه، الذي نشر جزء منه المذيع كريستيان أمانبور على منصة "إكس"، أنه على الرغم من ادعاءاته السابقة التي أثارت التوترات بين الكيان الصهيوني وإيران، فإن الوكالة لم تمتلك أي دليل على جهود طهران للحصول على سلاح نووي.

وأشار غروسي إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت هناك أنشطة قد تمت سرًا أو خارج نطاق وصول المفتشين، لكنه أكد: "ما وصل إلى علمنا وتم الإبلاغ عنه هو أننا لم نكن نملك أي دليل على وجود محاولة منهجية من قبل إيران للحصول على سلاح نووي."

يأتي هذا في وقت تم فيه إعداد وتقديم التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتماشى مع السياسات الحربية للولايات المتحدة، مما أتاح للكيان الصهيوني استخدامه كذريعة لشن اعتداءات ضد إيران.

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