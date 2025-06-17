اعتقال عدد من المسلحين في لرستان وتدمير 3 طائرات مسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح سعيد بورعلي قائلاً: تم اعتقال عدد من المسلحين في محافظة لرستان، وتجري الأجهزة الأمنية ووكالات إنفاذ القانون تحقيقات مفصلة حول وضع المعتقلين.

وأضاف: خلال اليومين الماضيين، تم رصد 3 طائرات مسيرة وإسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي للمحافظة.

وأكد: على الدور الفعال للشعب في ضمان الأمن المستدام، وأضاف: يُتوقع من المواطنين الإبلاغ فورًا عن أي حركة أو تحرك أو وجوه غريبة ومريبة في منطقتهم إلى أجهزة الأمن وإنفاذ القانون عبر الأرقام 113 و114 أو نظام 110.

وقال بورعلي: في بعض المحافظات، تم تحديد ورش تصنيع الطائرات بدون طيار في المناطق السكنية بمساعدة التقارير العامة، وتم اعتقال الأفراد المعنيين.

وأضاف: نظرًا للامتداد الجغرافي لمحافظة لرستان وتشتت القرى، فإن هذا المستوى من الوعي العام والحساسية سيضمن الحفاظ على الأمن وتحييد مؤامرات العدو.

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