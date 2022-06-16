الأمن الايراني يعتقل شخصا له علاقة بالجاسوسين الفرنسيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان التقرير اشار الى أن الشخص لديه توجهات ماركسية يسارية، ومرتبط بالماركسية اليسارية في فرنسا، وأنه سعى الى تأليب العمال الايرانيين على اطلاق احتجاجات واثارة الشغب في البلاد تزامنا مع يوم العمال، الأمر الذي سعى اليه الجاسوسان الفرنسيان اللذان اعتقلا الشهر الماضي.

ولفت التلفزيون الايراني الى أن أجهزة أمن محافظة اذربيجان الغربية المحاذية لتركيا، ألقت القبض على الشخص المشار اليه عندما كان يريد مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

هذا وتم إلقاء القبض على الجواسيس الفرنسيين قبل حوالي شهر من الآن.

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