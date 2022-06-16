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١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٩ م

أثناء محاولته الفِرار؛

الأمن الايراني يعتقل شخصا له علاقة بالجاسوسين الفرنسيين

الأمن الايراني يعتقل شخصا له علاقة بالجاسوسين الفرنسيين

أفاد التلفزيون الايراني اليوم الخميس أن دائرة الأمن في محافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب) اعتقلت واحد من الأشخاص الذين كانت لديهم علاقة وثيقة بالجاسوسين الفرنسيين اللذان اعتقلا الشهر الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان التقرير اشار الى أن الشخص لديه توجهات ماركسية يسارية، ومرتبط بالماركسية اليسارية في فرنسا، وأنه سعى الى تأليب العمال الايرانيين على اطلاق احتجاجات واثارة الشغب في البلاد تزامنا مع يوم العمال، الأمر الذي سعى اليه الجاسوسان الفرنسيان اللذان اعتقلا الشهر الماضي.

ولفت التلفزيون الايراني الى أن أجهزة أمن محافظة اذربيجان الغربية المحاذية لتركيا، ألقت القبض على الشخص المشار اليه عندما كان يريد مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

هذا وتم إلقاء القبض على الجواسيس الفرنسيين قبل حوالي شهر من الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1924568
https://ar.mehrnews.com/news/1924568/

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