إعدام جاسوس رفيع المستوى للموساد في إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء عن دائرة الإعلام في السلطة القضائية، فقد تم اعتقال الشخص الذي تعاون مع أجهزة الاستخبارات لصالح الكيان الصهيوني بتهمة "المحاربة " و"الإفساد في الأرض"، وتمت محاكمته بعد استكمال كافة مراحل الإجراءات الجنائية. وقد تم تأكيد الحكم من قبل المحكمة العليا، ليتم تنفيذ العقوبة صباح اليوم.

انضم "محسن لنغرنشین" إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي منذ أكتوبر 2019، وبدأت أولى مهامه للموساد في ديسمبر من نفس العام بعد اجتيازه دورات تدريبية متعددة. خلال عامين من عمله كجاسوس، تعاون بشكل وثيق مع ضباط رفيعي المستوى من الكيان الصهيوني، حيث قام بعدة مهام مهمة، بما في ذلك دعم العمليات الإرهابية والمشاركة في موقع اغتيال الشهيد "صياد خدائي".

شملت أنشطته الإجرامية تقديم الدعم اللوجستي والفني والعملي لعملية استهداف مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، وشراء أدوات ووسائل اتصالات لإنشاء بيئة آمنة لصالح عناصر الموساد في إيران، بالإضافة إلى شراء سيارات وتجهيزها بالأدوات اللازمة، وتحويل الأموال من ضباط الموساد إلى العناصر العملياتية داخل البلاد، واستئجار منازل آمنة في عدة محافظات.

تم إثبات تجسس لنغرنشین لصالح الموساد ودعمه الشامل للفرق الإرهابية التابعة له من خلال وثائق متعددة، بما في ذلك نظام الاتصالات الآمن الخاص به مع الموساد (Windows Red). وقد اعترف لنغرنشین خلال مراحل التحقيق والمحاكمة بتفاصيل أفعاله.

التقى الجاسوس الهالك مع ضباط رفيعي المستوى من الموساد مرتين في كل من جورجيا ونيبال، حيث تلقى مهامه. خلال فترة عمله، قام بتجهيز سيارات لفرق العمليات المختلفة وفقًا للتعليمات المقدمة من الموساد.

كما قام لنغرنشین بتوفير بطاقات SIM غير مسجلة وهواتف محمولة ومودمات إنترنت لضباط الموساد، واستلم الأموال من عناصر الموساد في مواقع معينة وسلمها إلى المتعاونين معهم داخل البلاد. من بين أبرز عمليات الدعم والتجسس التي قام بها، كان شراء دراجة نارية بناءً على طلب ضابط من الموساد لمراقبة الشهيد صياد خدائي، حيث أبلغ القاتل عن وجوده فور وقوع عملية الاغتيال.

يُعتبر لنغرنشین من الجواسيس البارزين للكيان المحتل، حيث قام بمهمات مثل تصوير مواقع محددة وتحديد أهداف بناءً على توجيهات ضباط الموساد. ورغم احترافه العالي في تنفيذ المهام، تم التعرف عليه من قبل القوات الأمنية الإيرانية، مما أدى إلى القبض عليه.

اعترف لنغرنشین بجميع الجرائم التي ارتكبها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وفي النهاية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم الحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم صباح اليوم، الأربعاء، 10 أبريل .

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