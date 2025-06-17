مركز تخطيط العمليات الإرهابية والشريرة للكيان الصهيوني (الموساد) في حال الاحتراق

أفادت وكالة مهر للأنباء قال الحرس الثوري الإيراني في بيان الرقم 8:

"بسم الله الرحمن الرحيم

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.. سورة البقرة (الآية 194)

بفضل الله تعالى، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت مقاتلات القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في عملية نوعية، ورغم وجود أنظمة دفاعية فائقة التطور، مركز الاستخبارات العسكرية التابع للكيان الصهيوني المسمى "أمان" ومركز تخطيط العمليات الإرهابية والشريرة للكيان الصهيوني "الموساد" في تل أبيب، ولا يزال هذا المركز يحترق.

وما النصر إلا من عند الله العلي الحكيم.

العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي"

/انتهى/