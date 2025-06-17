عزيزي: العملية الميدانية تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن الكيان الصهيوني هو أكبر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، وهو بمثابة شجرة خبيثة. هذا الكيان يحول دون نمو وازدهار قدرات المنطقة والدول الإسلامية.

وتابع: "لا سبيل للتخلص من هذه الغدة السرطانية إلا بالوحدة والتماسك والتآخي بين الدول الإسلامية". على عكس ما يتخيله الأعداء، فإن العملية الميدانية تصب في مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبإذن الله، ستكون هزيمة الكيان الصهيوني قريبة.

ومن جانب اخرأعرب كريم عليوي المحمداوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عن تعاطفه وتعازيه بمناسبة استشهاد مجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني وعلماء الذرة في بلادنا، قائلاً: "يتابع البرلمان العراقي والشعب العراقي التطورات الجارية في إيران بقلق، ويعتبر أي عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتداءً على الشعب العراقي".

وأشار رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إلى الصداقة العريقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، مذكراً بالدور الفريد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن هذه المساعدة القيّمة لن تُمحى من ذاكرة الشعب العراقي.

وقال: "لن يُمنح أي إذن لاستخدام الأراضي العراقية ضد إيران".

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