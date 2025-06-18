عودة السياح الأجانب إلى بلادهم على متن سفن من هرمزكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد محمد آشوري تازياني، في معرض إعلانه عن هذا الخبر، على أهمية استضافة الضيوف الأجانب بشكل لائق، وقال: "تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لإيواء ونقل هؤلاء السياح في إطار التعاون الإنساني وتقديم الخدمات للسياح الأجانب، بما يضمن عودتهم إلى بلادهم بسهولة وأمان ".

وأكد أن الحفاظ على صحة وأمن الضيوف من أولويات برامج محافظة هرمزكان.

كما أشاد بتعاون الجهات المعنية، بما في ذلك مكتب تمثيل وزارة الخارجية في بندر عباس، ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية، وغيرها من المؤسسات التنفيذية التي تعاونت في هذا الصدد.

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