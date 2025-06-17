الصواريخ الايرانية تضرب تل ابيب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاعلام الصهيوني اشار إلى رصد اطلاق 20 صاروخ من ايران.

واظهرت المشاهد اصابة الصواريخ لتل ابيب.

كما اظهرت المشاهد فشل القبة الحديدية الصهيونية واصابتها باختلال جعلها تعود بالصواريخ المطلقة.

وتحدثت منصة إعلامية إسرائيلية عنوقوع انفجار ضخم في منطقة "موديعين" وسط "إسرائيل" دون تفعيل صفارات الإنذار.

كما اشارت لاندلاع حريق وسط "إسرائيل" نتيجة الصواريخ الإيرانية

واكدت فشل صاروخي اعتراضي خلال محاولته التصدي للصاروخ الإيراني.

وقالت منصة إعلامية إسرائيلية: ما نشهده مطر من الصواريخ الإيرانية.

فلسطين المحتلة: اندلاع حريق في "تل أبيب" وفي "أشدود" جنوب الاراضي المحتلة.

كما اعلن اعلام الاحتلال عن سقوط صواريخ إيرانية في "أشدود" و"شارون" و"شومرون" والقدس وتعرض مبنى في وسط "إسرائيل" لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني.