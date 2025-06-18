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١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م

الآن...مسيرة حماسية في شارع الثورة في العاصمة طهران

الآن...مسيرة حماسية في شارع الثورة في العاصمة طهران

شاهد في هذا الفيديو مسيرة حماسية في شارع الثورة تنديدا بالعدوان الصهيوني وتهديدات ترامب.

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رمز الخبر 1959558
جواد ماستری فراهانی

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