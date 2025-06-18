https://ar.mehrnews.com/news/1959558/ ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م رمز الخبر 1959558 إيران السياسة إيران السياسة ١٨/٠٦/٢٠٢٥، ١١:٥٢ م الآن...مسيرة حماسية في شارع الثورة في العاصمة طهران شاهد في هذا الفيديو مسيرة حماسية في شارع الثورة تنديدا بالعدوان الصهيوني وتهديدات ترامب. تحميل 2 MB رمز الخبر 1959558 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة بيان لقوات الامن الداخلي الايرانية اثر هجوم صهيوني جبان على مقر القيادة الخارجية الإيرانية تستدعي سفیر المانيا على خلفية تصريحات مستشارها السخيفة عراقجي: ادعاءات رويترز غير صحيحة .. لم نرسل وفدا إلى عمان سمات العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني الشعب الايراني
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