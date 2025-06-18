بيان لقوات الامن الداخلي الايرانية اثر هجوم صهيوني جبان على مقر القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن القيادة العامة لقوى الامن الداخلي الايراني: استمرارا لاعتداءات الكيان الصهيوني الغاصب والسفاح، تعرض بعض المباني حول مقر القيادة العامة لقوى الامن الداخلي لعدوان ادى الى اصابة عدد من زملائنا.

واضاف: ان مثل هذه الاعمال الجبانة والعشوائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المزيف، ليس لها اي تاثير على الارادة الصلبة لابنائكم في تنفيذ المهمات ذات الصلة بتوفير النظام والامن العام، وسترسخ عزمنا على حراسة الاهداف المقدسة للثورة الاسلامية والحفاظ على المكاسب منقطعة النظير لرفاق السلاح الراحلين.

واوضح بان المعلومات الاضافية حول هذا العدوان سيتم الاعلان عنها لاحقا للشعب الايراني الابي.