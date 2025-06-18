  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٩ م

الخارجية الإيرانية تستدعي سفیر المانيا على خلفية تصريحات مستشارها السخيفة

الخارجية الإيرانية تستدعي سفیر المانيا على خلفية تصريحات مستشارها السخيفة

استدعت الخارجية الإيرانية سفير المانيا لدى طهران على خليفة التصريحات السخيفة والمخزية لمستشار هذا البلد دعما للعدوان الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استدعت الخارجية الإيرانية السفير الالماني لدى طهران، ماركوس بوتسل على خلفية التصريحات السخيفة والمخزية للمستشار الالماني، فریدریش مرتس دعما لعدوان الكيان الصهيوني ضد السيادة والوحدة الارضية للجمهورية الاسلامية الايرانية واشادته بجرائم رئيس الوزراء الخبيث للكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو.

وأعرب المدير العام لقسم الاوروبا الغربية في الخارجية، عليرضا يوسفي، عن احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديدة على هذه التصريحات.

واكد يوسفي ان الاعمال الاجرامية للكيان الصهيوني ضد القادة العسكريين والعلماء والاساتذة والمواطنين الابرياء والمنشأت العامة والبنى التحتية والمباني السكنية والمستشفيات وهيئة الإذاعة والتلفزة هي انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1959553
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات