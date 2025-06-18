الخارجية الإيرانية تستدعي سفیر المانيا على خلفية تصريحات مستشارها السخيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استدعت الخارجية الإيرانية السفير الالماني لدى طهران، ماركوس بوتسل على خلفية التصريحات السخيفة والمخزية للمستشار الالماني، فریدریش مرتس دعما لعدوان الكيان الصهيوني ضد السيادة والوحدة الارضية للجمهورية الاسلامية الايرانية واشادته بجرائم رئيس الوزراء الخبيث للكيان الصهيوني، بنيامين نتانياهو.

وأعرب المدير العام لقسم الاوروبا الغربية في الخارجية، عليرضا يوسفي، عن احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديدة على هذه التصريحات.

واكد يوسفي ان الاعمال الاجرامية للكيان الصهيوني ضد القادة العسكريين والعلماء والاساتذة والمواطنين الابرياء والمنشأت العامة والبنى التحتية والمباني السكنية والمستشفيات وهيئة الإذاعة والتلفزة هي انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية.

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