حراك في روما رفضا للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقامت جمعية الصداقة الإيطالية العربية حراكا لمواجهة المرحلة الراهنة المتمثلة بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على الجمهورية الإسلامية في إيران واستمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة العربية والاعتداءات المتكررة على لبنان واستمرار الاحتلال لاحتلال اراض لبنانية .

في السياق أكد المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة الإيطالية العربية ان الجمهورية الإسلامية في ايران تدفع ثمن بسبب دعمها للمظلومين والفلسطينيين بشكل خاص.

كما اكد البيان الصادر عن الجمعية على ضرورة احترام الحقوق الانسانية والشرعية للشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره وبناء دولته المستقله.

أجمع اعضاء المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة الإيطالية العربية والمندوبين في الخارج ومسؤولين الفروع على إدانة العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية و وصفه بـ”السافر والخطير”.

كما دعا المكتب التنفيذي جميع فروعه ومناصريه إلى التحرك العاجل في جميع المدن الإيطالية و فروعه في الخارج لوضع حد لما اعتبره سياسات الاحتلال العدوانية التي تهدد استقرار المنطقة برمتها. وأكد المكتب التنفيذي ان الجمهورية الإسلامية تدفع ثمنا باهظا لمساعدتها الشعب الفلسطيني المظلوم .