انفجارات ضخمة في الاراضي المحتلة بعد اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الايرانية صباح اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلق قبل قليل دوي صفارات الإنذار في النقب المحتل وأعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال عن رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو النقب.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية عن سماع أصوات انفجارات قوية في الجنوب ومعلومات عن سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.

وقالت التلفزيون الإيراني ان تقديرات أولية تشير إلى إطلاق صواريخ نحو صحراء النقب التي تضم قاعدة نواتيم الجوية واندلاع النيران اثر اصابة الصاروخ بالهدف دون اعتراضه.

انتقلت قوات الطوارئ والإغاثة الإسرائيلية إلى موقع سقوط الصاروخ. وأفادت بعض وسائل الإعلام بسقوط صاروخ على مبنى مايكروسوفت في بئر السبع.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 18 شخصا جراء سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل وقالت بلدية بئر السبع: "إصابة مباشرة للصاروخ الإيراني على موقع في المدينة".

يتبع...