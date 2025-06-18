الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويسري على خلفية تهديدات ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم استدعاء سفير سويسرا (بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران) اليوم إلى وزارة الخارجية الإيرانية، على خلفية التصريحات التهديدية وغير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وخلال اللقاء، سلّم عيسى كاملي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام دائرة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية، مذكرة احتجاج رسمية إلى السفير السويسري، طالباً نقلها بشكل عاجل إلى الحكومة الأمريكية.



وأكد كاملي، معبّراً عن احتجاج شديد وتحذير جدّي حيال هذه التصريحات الاستفزازية، أن "هذه المواقف تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وهي دليل واضح على استمرار تواطؤ واشنطن مع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد إيران".



وأضاف: "تهديد السلم والأمن الدوليين من قبل رئيس أمريكا يقع مسؤوليته مباشرة على عاتق البيت الأبيض".



وقد تعهّد السفير السويسري بنقل مذكرة الاحتجاج الإيرانية إلى واشنطن فوراً.



/انتهى/