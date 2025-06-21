حراك في موريتانيا تنديدا بالعدوان على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نظم مجموعة من الاعلاميين والمثقفين والمواطنين حراكا في العاصمة نواكشوط وذلك تنديدا بالعدوان الصهيوني على ايران.

وتظاهر عدد من الاعلاميين والمثقفيين في العاصمة الموريتانية رفضا للعدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واكد المشاركون على حق ايران الشرعي والقانوني في الرد على جرائم وعدوان الاحتلال، داعين لتوحيد الصف الاسلامي في مواجهة انتهاكات الاحتلال الصهيوني.

وندد المشاركين باساءة الصهاينة والامريكان لقائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي الخامنئي وحذروا الامريكان بأنه أي تعرض للعالم والمرجع الإسلامي الكبير الإمام الخامنئي سيؤدي إلى انتفاضه شعبية كبرى ضد الامريكان في العالم الإسلامي.

ووجهوا التحية للثورة الإسلامية والحرس الثوري.

/اننهى/