عراقجي: قواتنا المسلحة مصممة على الدفاع عن سيادة الجمهورية الاسلامية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مشاوراته في اسطنبول على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وفي إشارة إلى موقف الحكومة العراقية والشعب والدوائر السياسية والاجتماعية المختلفة والسلطات العراقية والعلماء في إدانة العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، جدد وزير الخارجية العراقي تقديم التعازي لقائد الثورة والحكومة والشعب الإيراني، لفقدان عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، واساتذة الجامعات والمواطنين.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال تقديره للموقف المبدئي للحكومة والعلماء والسلطات العليا في العراق في إدانة صريحة للعدوان الصهيوني على جمهورية إيران الإسلامية، أن القوات المسلحة الايرانية مصممة على الدفاع عن سيادة الجمهورية الاسلامية بكل قوة، وشدد أيضا على الدور الهام للعراق والدول الكبرى والدول المؤثرة الأخرى في المنطقة في الضغط على الكيان الصهيوني وحلفائه لوقف الحرب والتصعيد الخطير لهذا الكيان، والذي يهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.