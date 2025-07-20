تشكيل وحدات "المغاوير البحرية" في الشرطة الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح العميد أحمد علي كودرزي، قائد حرس الحدود في قوات انفاذ القانون الايرانية(الشرطة): "تم تشكيل وحدات جديدة تحت اسم "المغاوير البحرية" لتنفيذ تكتيكات متخصصة في البحر".

وأشار إلى دور التقنيات الحديثة والاستخبارات في ضبط الحدود، تابع قائلًا: "لقد كانت استخبارات الحدود من أهم أولويات منظومة إنفاذ القانون في البلاد على مدار العام أو العامين الماضيين. واليوم، نستفيد من الرادارات المتطورة للغاية، والأنظمة الكهروضوئية، وأنواع مختلفة من الطائرات الصغيرة المُسيّرة، التي صُنعت بأيدي مهندسين شباب ذوي كفاءة عالية في وزارة الدفاع، على الحدود البحرية والبرية للبلاد".

وأضاف قائد حرس الحدود الايراني: "لقد تم نشر هذه المعدات المتطورة في الأبراج والمخابئ ووحدات الكوماندوز، وأثبتت فعاليتها".

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة للحدود الغربية للبلاد والاستعدادات المكثفة لمراسم الأربعين، أشاد العميد كودرزي بهذا التنسيق والكفاءة، وقال: "نطمئن المواطنين بأن أبناءهم في حرس الحدود، بعيون يقظة وصدور مطمئنة، يحرسون أمن البلاد وسلامة أراضيها على مدار الساعة، وسيتعاملون بكل جدية مع أي عامل يُخل بالنظام وراحة المواطنين".

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