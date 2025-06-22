عراقجي: كيف تعود إيران إلى طاولة المفاوضات التي دمرتها أمركيا وإسرائيل؟!

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قال مخاطباً الأوروبيين عبر شبكة "إكس": في الأسبوع الماضي، وبينما كنا في خضم المفاوضات مع أمريكا، قررت إسرائيل هدم الدبلوماسية.

وأضاف: هذا الأسبوع، ونحن في في خضم المفاوضات مع الترويكا الأوروبية، قررت أمريكا أن تهدم الدبلوماسية مرة أخرى.

وقال: ما الذي يمكن استنتاجه من هذا الوضع؟ من وجهة نظر البريطانيين ومسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، المقضية هي أن إيران يجب أن "تعود" إلى طاولة المفاوضات، كيف يمكن لإيران أن تعود إلى شيء لم تتركه قط؟ فكيف بما قاموا بهدمه وتدميره؟

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