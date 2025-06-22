برلماني إيراني: لم يطرأ أي شيء خاص في الهجوم الأمريكي على منشأة أصفهان النووية

حجة الاسلام والمسلمين محمد تقي نقد علي رئيس مجمع نواب محافظة اصفهان في حوار مع وكالة مهر، حول الهجوم الأميركي على المنشأتين النوويتين في أصفهان ونطنز، قال: "على الرغم من أن الولايات المتحدة اعتبرت نفسها بمنأى عن هذا الحادث منذ بداية هجمات الكيان الصهيوني على إيران، إلا أنها في الواقع قدمت دعماً استخباراتيا ولوجستيا ومعدات لهذا الكيان وربما تكون قد جلبت قوتها البشرية بشكل مباشر لمهاجمة إيران خلال هذه الفترة".

وأضاف "في الأيام الأخيرة، ادعت أميركا أنها لم تكن متورطة في هذا الحادث، لكنها أعلنت الليلة الماضية صراحة أنها دخلت في حرب مع إيران، وبعد الهجوم، أعلنت عن تحركها".

وأشار إلى أن حربنا الحقيقية والواقعية مع الشيطان الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة منذ 46 عاما، وقال: "لم يطرأ جديد على هجوم الليلة الماضية الذي شنته أميركا لأن المواقع النووية نفسها تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي أيضا. وبالطبع، يجب على منظمة الطاقة الذرية أن تعلن تفاصيل الأضرار".

وازضح الحياة مستمرة بشكل طبيعي في محافظة أصفهان والمدن التي وقعت فيها هذه الهجمات كالمعتاد لافتا إلى أن الأصوات التي سُمعت الليلة الماضية كانت أصواتا عادية، وقد سُمعت سابقً=ا على شكل عمليات تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية وبعض الضربات لم نشعر بأي جديد والحياة في المحافظة ومدينتي أصفهان ونطنز تسير كالمعتاد.

وختم قائلا: لقد كشف الإجراء الأمريكي الأخير عن طبيعته الشنيعة وجعل هذه الحقيقة التي كانت بديهية للكثيرين في بلدنا، أوضح للآخرين. موضحا لا شك هذا العدوان منح الجمهورية الإسلامية، اعتبار المصالح الأمريكية هدفا مشروعا أينما وجدتها.

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