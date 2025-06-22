ردود الفعل العالمية ضد العدوان الأمريكي على إيران؛ "له عواقب وخيمة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن التحرك العدواني الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية، في أعقاب ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن القرار سيُتخذ خلال الأسبوعين المقبلين، ثار موجة من ردود الفعل السلبية في جميع أنحاء العالم.

الكونغرس الأمريكي يحتج على هجوم ترامب على إيران: ترامب خدع أمريكا

نانسي بيلوسي، عضو مجلس النواب الأمريكي ورئيسة المجلس السابقة، عارضت تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في هجمات عسكرية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعت إلى محاسبة رئيس البلاد على تنفيذ عمليات تعرض حياة الأمريكيين للخطر وتعرض أمنهم للخطر.

جين شاهين السيناتور الأمريكية اعلنت أيضا معارضتها للهجوم، مشيرة إلى أن ترامب وعد بإحلال الأمن في الشرق الأوسط، لكنه في الواقع لم يفِ بهذا الوعد.

سكوت ريتر ضابط الاستخبارات السابق في البحرية الأمريكية في مقابلة مع الميادين: أكد أن إجراء ترامب ضد إيران كان استعراضيا.

وأضاف: "هذا التصرف الاستعراضي من ترامب جاء لحماية سمعته ولم يُحقق شيئًا".

رشيدة طليب في أول رد فعل لها على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، كتبت النائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي،، على منصة "إكس" لزملائها في الكونغرس: "بلدنا مدمن على الحرب".

وأضافت في منشور آخر: "لا ترتكبوا خطأً آخر بجرّ بلادنا إلى حرب أخرى".

سارة جاكوبس النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا، اعلنت معارضتها للهجوم التعسفي الذي شنته إدارة ترامب على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدةً على منصة إكس: "هجوم ترامب على إيران ليس مخالفا للدستور الأمريكي فحسب، بل هو أيضا عمل يهدف إلى تصعيد الوضع، وقد يزيد من خطر جرّ أمريكا إلى حرب أخرى لا نهاية لها وقاتلة".

رد السعودية على العدوان الأمريكي على إيران

أعلنت وزارة الخارجية السعودية "نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية".

وأضافت الوزارة "ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في هذه الظروف الحساسة للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة".

بغداد تُصنّف الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية تهديدا للمنطقة

أكد باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن استهداف المنشآت النووية داخل إيران يُشكّل تهديدا خطيرا للأمن والسلام في الشرق الأوسط.

لجان المقاومة الفلسطينية تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

أصدرت قوى المقاومة الفلسطينية بيانا أدانت فيه بشدة الغارة الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، ووصفتها بالعدوان البربري والجبان والخطير الذي لم يستهدف الجمهورية الإسلامية فحسب، بل الأمة الإسلامية جمعاء.

باكستان: العدوان الأمريكي على إيران جريمة حرب

أكد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الباكستاني أن العدوان الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية جريمة حرب.

أنصار الله: الاتفاق مع أمريكا انتهى، وردّنا العسكري قادم

أكد محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، في مقابلة مع قناة الجزيرة: اتفاقنا مع أمريكا كان قائما قبل غزو هذه الدولة لإيران. واليوم، نقف مع إخواننا في إيران ضد أمريكا والكيان الصهيوني.

وأكد البخيتي: ردّنا العسكري قادم، وفي المرحلة الأولى سنستهدف القوات الأمريكية في البحر الأحمر.

الجهاد الإسلامي: أمريكا أثبتت أنها العدو الأكبر لتقدم شعوب المنطقة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في إعلانها دعمها لإيران، أن أمريكا، بعدوانها على هذا البلد، أثبتت مجددا أنها داعمة للكيان الصهيوني وأعماله الإرهابية.

مسؤولون أمريكيون: إغلاق مضيق هرمز أحد خيارات إيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن لدى إيران خيارات متعددة للرد على العدوان.

وأضاف التقرير أن الاعتماد على القوة البحرية الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز هو أحد خيارات إيران.

حماس تُدين بشدة العدوان الأمريكي على إيران

أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه: "نُدين بأشد العبارات العدوان الأمريكي على السيادة الإيرانية. هذا العدوان عمل خطير وسير أعمى وراء مخططات الكيان الصهيوني، وانتهاك واضح للقانون الدولي".

غوتيريش: الهجوم الأمريكي على إيران تهديدٌ مباشرٌ للسلم والأمن العالميين

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على الهجوم الأمريكي العدواني على المنشآت النووية الإيرانية: إن استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران يُمثل تصعيدا خطيرا للتوتر في منطقة على شفا الهاوية.

كوبا: العدوان الأمريكي يُسبب تصعيدا خطيرا للصراعات في المنطقة

في بيانٍ ردا على الهجوم الأمريكي العدواني على المنشآت النووية الإيرانية، أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: "ندين بشدة القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية، الذي يُسبب تصعيدا خطيرا للصراع في الشرق الأوسط".

كما أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز العدوان الأمريكي المباشر على إيران، واصفا إياه بالعمل الإجرامي وغير المسؤول، مؤكدا: "هذا الهجوم ينتهك القانون الدولي وستكون له عواقب وخيمة".

كولومبيا: الهجوم الأمريكي سيدفع الشرق الأوسط نحو مزيد من الصراع

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ردا على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية: "الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية سيشعل الشرق الأوسط".

/انتهى/