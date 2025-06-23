  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٢:٤١ م

مسؤول إماراتي: دعوة وزير إسرائيلي للحرب مع إيران أمر وقح

مسؤول إماراتي: دعوة وزير إسرائيلي للحرب مع إيران أمر وقح

وصف مستشار رئيس الإمارات طلب الوزير الصهيوني الحرب على إيران بالوقاحة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، كتب مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد وصلت وقاحة بوزير المالية الإسرائيلي إلى حد طلب الدعم المالي من الدول العربية والأوروبية في الحرب مع إيران".

وأضاف: "أدانت دول الخليج الفارسي الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتدعو إلى حل سياسي يحفظ استقرار المنطقة. هذه المطالبات تعكس انهيارًا أخلاقيًا لمتطرف لا يدرك عواقب تصاعد التوترات".

قبل أيام، قال وزير المالية الإسرائيلي إن الحرب مع إيران ستكون مكلفة للغاية، وإن على الدول العربية في الخليج الفارسي، إلى جانب أوروبا، تقديم الدعم المالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1959799
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات