مسؤول إماراتي: دعوة وزير إسرائيلي للحرب مع إيران أمر وقح

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن روسيا اليوم، كتب مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد وصلت وقاحة بوزير المالية الإسرائيلي إلى حد طلب الدعم المالي من الدول العربية والأوروبية في الحرب مع إيران".

وأضاف: "أدانت دول الخليج الفارسي الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتدعو إلى حل سياسي يحفظ استقرار المنطقة. هذه المطالبات تعكس انهيارًا أخلاقيًا لمتطرف لا يدرك عواقب تصاعد التوترات".

قبل أيام، قال وزير المالية الإسرائيلي إن الحرب مع إيران ستكون مكلفة للغاية، وإن على الدول العربية في الخليج الفارسي، إلى جانب أوروبا، تقديم الدعم المالي.

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