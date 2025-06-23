بالفيديو..الشعب الايراني يحتفل بالردّ الإيراني على العدوان الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شهد ميدان وليّ عصر وسط العاصمة الإيرانية، وكذلك المدن الايرانية الاخرى مساء اليوم الإثنين، تجمعات شعبية عفوية عبّر خلالها المواطنون عن فرحتهم وردّ فعلهم الإيجابي تجاه الردّ الإيراني على الاعتداء الأميركي الأخير.



ويأتي هذا التفاعل الشعبي عقب العملية الصاروخية التي نفذتها قوات الحرس الثوري، بتوجيه من المجلس الأعلى للأمن القومي وتحت إشراف مقرّ "خاتم الأنبياء (ص)"، والتي استهدفت قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، ردًّا على العدوان العسكري الذي شنّه الجيش الأميركي ضد المنشآت النووية السلمية في إيران، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وحمل المواطنون الأعلام الإيرانية وردّدوا شعارات داعمة للقوات المسلحة والموت لأمريكا، معتبرين الردّ "رسالة قوة وسيادة"، ومؤكدين وقوفهم خلف القيادة في مواجهة التهديدات الأجنبية.



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