بقائي: على أميركا أن تتحمل مسؤولية عواقب الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبعد الاعتداء الإرهابي الأمريكي على ثلاث منشآت نووية في إيران، أعلن إسماعيل بقائي أن على واشنطن تحمّل مسؤولية عواقب الحرب. وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN بأن طهران شهدت "خيانةً للدبلوماسية" من قِبل إدارة دونالد ترامب.

وأشار بقائي إلى أن إدارة ترامب لا يمكنها الحديث عن الدبلوماسية بعد خيانتها، وأضاف أن الدبلوماسية لا تنتهي. وقال: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن المؤكد أن مسؤولية عواقب هذه الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

كما رفض الدبلوماسي الإفصاح عن كيفية رد إيران على العدوان الأمريكي على مواقعها النووية، لكنه أكد أن لطهران الحق في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس. وأضاف: "سنفعل ذلك بالتأكيد". وتُعدّ تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة وتهديداته بشن المزيد من الهجمات بمثابة بلطجة عالمية.

حذّر بقائي من أن هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وضعت المنطقة في وضع خطير غير مسبوق. وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن طهران التزمت بضبط النفس التام في الرد على العدوان العسكري للكيان الصهيوني، واقتصرت هجماتها على الأهداف العسكرية والأمنية.

في هذه المقابلة، وصف بقائي تصريحات وزير الحرب ومسؤولي الكيان الصهيوني بشأن القائد الأعلى للثورة الإسلامية بأنها "بغيضة". وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إيران بذلت قصارى جهدها من أجل الدبلوماسية والسلام، قائلاً: "التاريخ لن يغفر ما تفعله الحكومة الأمريكية".

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