تفعیل الدفاعات الجوية في طهران وسماع دوي انفجارات في بعض المناطق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تفعيل الدفاعات الجوية الليلة في عدة مناطق في طهران للتصدي مع اهداف معادية صهيونية.

كما سمع دوي عدة انفجارات في بعض المناطق ناتج عن تصدي الدفاعات الجوية او اصابة القذائف الصهيونية ببعض الأهداف.

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