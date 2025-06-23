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٢٤‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:١٩ ص

تفعیل الدفاعات الجوية في طهران وسماع دوي انفجارات في بعض المناطق

تفعیل الدفاعات الجوية في طهران وسماع دوي انفجارات في بعض المناطق

تم تفعيل الدفاعات الجوية الليلة في طهران للتصدي مع اهداف معادية صهيونية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تفعيل الدفاعات الجوية الليلة في عدة مناطق في طهران للتصدي مع اهداف معادية صهيونية.

كما سمع دوي عدة انفجارات في بعض المناطق ناتج عن تصدي الدفاعات الجوية او اصابة القذائف الصهيونية ببعض الأهداف.

/انتهى/

رمز الخبر 1959832
جواد ماستری فراهانی

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