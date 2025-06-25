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٢٥‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٢٦ ص

وزارة الطرق الايرانية: المجال الجوي في البلاد مازال مغلقا

وزارة الطرق الايرانية: المجال الجوي في البلاد مازال مغلقا

أعلنت وزارة الطرق الايرانية ان المجال الجوي في البلاد مازال مغلقا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح المتحدث باسم وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية بان المجال الجوي للبلاد لم يُفتح بعد، ولم تتخذ وزارة الطرق وبناء المدن قرارًا بهذا الشأن.

وأضاف مجيد أخوان، في تصريح له مساء الثلاثاء: "في أعقاب التطورات الأخيرة، ومن أجل حماية سلامة المسافرين وأمن الرحلات الجوية، واستنادًا إلى إعلانات الطيران، أُعلن عن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء".

ودعا جميع المواطنين للامتناع عن التوجه الى مطارات البلاد ومتابعة الأخبار المتعلقة بحالة الرحلات الجوية من خلال المصادر الرسمية فقط.

/انتهى/

رمز الخبر 1959900
جواد ماستری فراهانی

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