مهاجراني: القوة العسكرية جعلت اسرائيل تدرك ان التعامل مع ايران ليس كالتعامل مع غيرها

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن مهاجراني أكدت أن هذا الانتصار جاء نتيجة الصمود الشعبي والاقتدار العسكري، وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني أدرك أنه لا يمكنه التعامل مع إيران كما يفعل مع باقي الدول.

وصرّحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بأن ما تحقق يُعدّ نصرًا كبيرًا للشعب الإيراني وهو ثمرة لصموده، قائلة: "نبارك هذا النصر العظيم الذي تحقق بفضل صمود الشعب الإيراني، ونشكر القيادة الحكيمة التي أنقذت إيران من سلامٍ مفروض، وجعلت السلام يُفرض على من بدأوا الحرب."

وأضافت: "حتى الآن استُشهد 62 امرأة وطفلاً، وأُصيب 250 آخرون. لقد أعادت قواتنا المسلحة بإقدامها، الهيبة إلى الجمهورية الإسلامية. ما تحقق اليوم نابع من كوننا شعبًا موحّدًا، وقد واصلنا المقاومة تحت راية قيادة الثورة. نحن أعلنا أننا أمة تنشد السلام ولسنا دعاة حرب، وقلنا إنه إذا توقفت الاعتداءات، فلن يكون هناك ردٌّ من جانبنا."

وأكدت مهاجراني: "النتائج التي تحققت تعود إلى القوة العسكرية التي جعلت إسرائيل تدرك أنها لا يمكن أن تتعامل مع إيران كما تفعل مع الدول الأخرى، وقد أرغمتها عملياتنا المركبة على الركوع. إن شعبنا عريق في التاريخ، ومنتصرٌ دائمًا."

وتابعت: "لو لم تكن هناك وحدة وطنية، لما كنا شهدنا هذا الانتصار. العدو كان يعوّل على إثارة الناس، لكن الشعب بقي موحدًا. هذا الإنجاز الكبير يستحق التهاني. ما تحقق اليوم درس مهم: كلما اعتمدنا على أنفسنا، كانت النتائج إيجابية. لقد ساعدتنا القوة الوطنية والمعرفة المحلية، في ظل قيادة قائد الثورة، على بلوغ النصر."

وأضافت: "نحن اليوم على أعتاب فصل جديد من تاريخ البلاد. أراد العدو أن يغرقنا في الفوضى والخراب، لكن إيران تسير نحو الاستقرار والأمن."

وأردفت: "لقد تحدثنا دائمًا بصدق مع الشعب، وسنواصل هذا النهج. ما تحقق اليوم هو نتيجة لقوتنا الوطنية."

وقالت مهاجراني: "على الحكومة أن تعيد بناء منازل المواطنين. وقد أصدر النائب الأول للرئيس أوامر خاصة بهذا الشأن، وبدأنا عملية البناء. كما بدأنا بجمع المعلومات، ونعمل على ذلك حاليًا. تعرضت مراكز صحية، ومستشفيات، وجامعات للهجوم، وسنقوم بإعادة إعمارها في مشروع ضخم."

وأعلنت: "سيتم إطلاق منصة إلكترونية لإتاحة تسجيل مالكي المنازل المتضررة كي يعلنوا عن أضرار ممتلكاتهم."