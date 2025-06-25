اعتقال 700 مرتزق إسرائيلي خلال 12 يوما في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران، كانت شبكة التجسس التابعة للنظام الصهيوني نشطة للغاية في البلاد. وتمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 منهم خلال 12 يوما.

وتشير مراجعة الأخبار المنشورة خلال الأيام الـ12 الماضية إلى أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه وأصفهان وخوزستان وفارس ولرستان على التوالي. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن الإحصائيات الدقيقة لعدد الاعتقالات في محافظة طهران.

ومن بين الإجراءات الأمنية المنسوبة إليهم توجيه ومراقبة طائرات صغيرة وطائرات بدون طيار انتحارية، وتصنيع قنابل محلية الصنع، وتصوير مراكز عسكرية حساسة، وإرسال معلومات للجيش الإسرائيلي.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة، فقد تم اكتشاف وضبط أكثر من 10 آلاف طائر صغير في العاصمة وحدها خلال الأيام الأخيرة.

وتستند الإحصائيات المقدمة إلى التقارير الرسمية التي نشرتها المؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد، ولا تشمل القضايا المتعلقة بالمواطنين الأجانب المحتجزين.

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