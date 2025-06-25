وكالة أسوشيتد برس تعترف بأن الهجمات الأميركية على فوردو باءت بالفشل

أفادت وكالة مهر للأنباء، بعد نشر التقييم الأولي لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية من قبل شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز بشأن فشل تدمير منشأة فوردو النووية، کذلک أعلنت وكالة أسوشيتد برس أيضاً، استناداً إلى تقرير استخباراتي أميركي، أن الهجمات الأميركية لم تسبب أضراراً كبيرة للبرنامج النووي الإيراني، بل أخرته لعدة أشهر فقط.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن تقارير استخباراتية أولية، أن هجمات واشنطن أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بضعة أشهر فقط.

يذكر أنه في أعقاب نشر تقرير لشبكة "سي إن إن" بشأن تقييم الاستخبارات الأميركية بأن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية فشلت، ادعى متحدث باسم البيت الأبيض: "هذا التقييم المزعوم خاطئ تماما".

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