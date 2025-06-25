جون كيري: المعرفة والذاكرة النووية الإيرانية لن تُدمر بالقصف

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع "ذا هيل"، رد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري على ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نجاح الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال كيري لشبكة CNN: "لا يمكنك قصف الذاكرة ومحو كيفية صنع القنبلة. ولا يمكنك قصف المعرفة التي طورتها (إيران)".

وأكد: "أنتم غير قادرين على قصف المهندسين والفنيين الذين يعملون في هذا الملف منذ سنوات، والذين كانوا سيعودون إلى عملهم لو أن قيادة هذا البلد (إيران) كلفتهم بمثل هذه المهمة".

وأضاف كيري: "إن أحد المخاطر هو أنه كلما استمر هذا الأمر بالوسائل العسكرية، زادت قوة المدافعين الأكثر حماسة داخل إيران، أي الحرس الثوري الإسلامي. وهذا ليس في صالح أحد".

قال كيري، الذي لعب دورًا محوريًا في التوسط للاتفاق النووي مع إيران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، عن تجربته في التفاوض مع إيران قبل عقد من الزمان: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب التحلي بالواقعية هنا لفهم الخيارات المتاحة. إيران والإيرانيون أمة فخورة جدًا. ومن الأمور التي تعلمتها في مفاوضاتي أن مستوى فخرهم مرتفع للغاية.إنهم ملتزمون أيضًا بتدمير إسرائيل. إنه جزء ثقافي، بل ديني تقريبًا، من سياستهم. لذا، من الصعب جدًا تحديد ما الذي سيعيدهم إلى طاولة المفاوضات."

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