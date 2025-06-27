الجيش الايراني قدّم 56 شهيدًا في مواجهة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد 56 من منتسبي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعًا عن الوطن وأمن الشعب الإيراني الإسلامي الوفي في مواجهة الكيان الصهيوني.





وكان الكيان الصهيوني قد شن صباح يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران عدوانا على إيران، ادى الى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء والمدنيين.



وفي صباح يوم الأحد (22 حزيران)، شنت اميركا أيضًا عدوانا على المنشآت النووية الثلاث؛ فوردو، ونطنز، وأصفهان.



وبعد 12 يوما من العدوان على ايران والردود الساحقة من قبل القوات المسلحة الإيرانية ، اضطر الكيان الصهيوني إلى القبول بوقف إطلاق النار صباح يوم الثلاثاء.



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