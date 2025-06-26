عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة بكل حزم للدفاع عن وجود إيران في مواجهة أي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رشيد مردوف، وزير خارجية تركمانستان، أجرى مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، جرى خلالها بحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التطورات في منطقة غرب آسيا في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني وأمريكا على إيران.

ورحّب وزير خارجية تركمانستان بوقف إطلاق النار، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في خفض التوتر في المنطقة.

كما أشار إلى اللقاءات التي جرت بين كبار المسؤولين في البلدين، مؤكّدًا استعداد بلاده لتوسيع العلاقات مع طهران.

ومن جانبه، شرح وزير الخارجية الإيراني الوضع الراهن، مشيرا إلى مسؤولية المجتمع الدولي في مساءلة الكيان الصهيوني وأمريكا بسبب انتهاكهما السافر للقوانين الدولية واعتدائهما الواضح على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكّدًا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة بكل حزم للدفاع عن وجود إيران في مواجهة أي عمل عدواني.

كما تباحث وزيرا خارجية إيران وتركمانستان حول توسيع التبادلات والتعاون القنصلي بين البلدين.