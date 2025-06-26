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٢٦‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١١:٣١ ص

برلماني إيراني: القوات المسلحة كتبوا التاريخ في هذه الحقبة الحساسة والمهمة للغاية

برلماني إيراني: القوات المسلحة كتبوا التاريخ في هذه الحقبة الحساسة والمهمة للغاية

اثنى ممثل اهالي تبريز واذرشهر واسكو في البرلمان الإيراني علي جعفري على بطولة وجهود القوات المسلحة والاعلاميين في حرب الـ 12 يوما مع الكيان الصهيوني وقال ان القوات المسلحة والاعلاميين، كتبوا التاريخ في هذه الحقبة الحساسة والمهمة للغاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل اهالي تبريز واذرشهر واسكو في البرلمان الإيراني علي جعفري المقاومة قال الفذة التي ابدتها القوات المسلحة بما فيها الجيش والحرس الثوري والتعبئة وقوات الشرطة، وكذلك الصحفيون والكتاب، كانت فريدة في تاريخ ايران موكدا ان ايران الاسلامية وقفت خلال الأيام الـ 12 هذه بمفردها ومن دون اي مساعدة اجنبية بل بالتعويل فقط على قدراتها الداخلية أمام الجبهة الصلبة والناعمة لاسرائيل وامريكا واضافت صفحات ذهبية اخرى الى تاريخ البلاد.

وسمى الحرب الاخيرة بين ايران والكيان الصهيوني في حوار مع ارنا، المحتل بـ "عشرة فجر المقاومة" وقال ان القوات المسلحة وقفت خلال الايام الـ 12 هذه بقوة بوجه اعتى هجمات العدو الخارجي، واستهدفت بالصواريخ المدمرة حيفا وتل ابيب، بحيث أن اصابة الصواريخ الايرانية على مسافة الف و 500 كيلومتر، غير مسبوقة في تاريخ الحروب الحديثة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959941
شیرین سماره

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