اللواء موسوي: الحضور الحاشد في تشييع الشهداء اثبت عزيمة الامة على مواجهة الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، عن امتنانه وتقديره للحضور الجماهيري الملحمي في مراسم تشييع الشهداء الشجعان.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

إن الحضور الملحمي للشعب الغيور والواعي في مراسم تشييع الشهداء الأبرار، من مدنيين ونساء وأطفال أبرياء وعلماء نوويين ومقاتلي التعبئة الشجعان وأبناء الأمة الغيورين والجنرالات والقادة الشجعان في أرض إيران الإسلامية المقدسة، قد أثبت مرة أخرى عزم الأمة الراسخ على الصمود والمقاومة والسيادة والعهد مع الشهداء لمواصلة مسيرتهم في مواجهة عدوان أعداء إيران الأبية.

إنني إذ أتقدم بأحر التعازي إلى عوائل الشهداء الكريمة والمحترمة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمتضررين من العدوان والحرب التي فرضتها أمريكا الشريرة والكيان الصهيوني المجرم، أود أن أعرب عن تقديري وامتناني لمشاركة الشعب والأجهزة والمنظمات الحكومية والعسكرية والمؤسسات الشعبية في مراسم التشييع والوداع الفريدة والمليونية لشهداء الاقتدار الأعزاء والثمينين.