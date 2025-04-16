اللواء سلامي: الجيش والحرس الثوري حصن إيران الإسلامية المنيع

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في رسالة اللواء سلامي إلى اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني: "إن "29 فروردين" يذكرنا بالبطولات العظيمة التي حققتها القوات البرية للجيش في الدفاع عن استقلال وأمن وسلامة أراضي البلاد أمام أعداء إيران الإسلامية، وهو اليوم الذي أطلق عليه يوم الجيش الإيراني".

وأضافت الرسالة: "لقد دعم الجيش الثوري والشعبي بحكمة ورؤية مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام الخميني (قدس سره)، ونجح في إحباط المؤامرات الخبيثة التي كانت تهدف إلى حله، والتي كانت تُروج من قبل أعداء الثورة وعملاء الاستكبار. ومن خلال الذاكرة التاريخية للثورة الإسلامية، فإن الشعب الإيراني الشجاع والمجيد قد أثبت دائمًا استعداده لحماية الأمة والوطن، وقدّم في هذا الطريق المقدس آلاف الشهداء في سبيل الإسلام وإيران العزيزة".

وأشار اللواء سلامي في رسالته إلى أن "الجيش اليوم، برؤيته الثاقبة وصلابته، قد عزز مكانته ودوره كجيش فعال ومؤثر، مستجيبًا لمتطلبات العصر ومهامه في مجالات الردع وتعزيز القوة الدفاعية، مما جعله يشكل مع الحرس الثوري حصنًا منيعًا لإيران الإسلامية وملاذًا آمنًا ومصدر فخر للأمة، مما أثار غضب أعداء استقلال وتقدم إيران العظيمة".

وفي ختام رسالته، أعرب القائد العام للحرس الثوري عن تقديره لذكرى أكثر من 48 ألف شهيد من الجيش الإيراني، مشيدًا ببطولات وتضحيات الجرحى والمقاتلين الشجعان، متمنيًا دوام التوفيق للقادة والعاملين المخلصين في هذا الجيش في الدفاع عن كيان إيران العزيز وخدمة الشعب الفاضل والمستحق في هذه الأرض.

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