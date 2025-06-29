مشاورات بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ووزير الدفاع السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت الوكالة: "تبادل الجانبان خلال هذه المكالمة وجهات النظر حول العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي، والتطورات الإقليمية، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وهذه هي أول مكالمة هاتفية بين اللواء موسوي ووزير الدفاع السعودي منذ توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية.

تم تعيين اللواء موسوي من قبل سماحة قائد الثورة الإسلامية، رئيسًا لأركان القوات المسلحة في 13 يونيو، بعد استشهاد اللواء محمد حسين باقري في عدوان الكيان الصهيوني على ايران.

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