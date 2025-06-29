اللواء موسوي يشید بالمواقف الشجاعة لباكستان حول العدوان الصهيوني

وافادت وكالة مهر للانباء ان اللواء عبد الرحيم موسوي في اتصال هاتفي مع قائد جيش جمهورية باكستان الإسلامية "عاصم منير" في إطار الدبلوماسية الدفاعية المتعلقة بالحرب المفروضة لمدة 12 يوما وأشاد بالمواقف الشجاعة والدعم من قبل حكومة وشعب باكستان للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الجبان والإرهابي للكيان الصهيوني واميركا.

وأشار اللواء موسوي خلال هذه المكالمة الهاتفية إلى الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، قائلًا: في هذه الحرب المفروضة، لم تتردد أمريكا في تقديم أي مساعدة للكيان الصهيوني وبالإضافة إلى مشاركتها في العدوان، سخرت كل مواردها للدفاع عن الكيان الصهيوني ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وإلى جانب اميركا، قدم عدد من الدول الغربية الأخرى دعمًا لفظيًا وعمليًا للعدو.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة: رغم أننا تكبدنا بعض الخسائر وخاصة فقدنا قادة عظماء ومميزين في بداية هذه الحرب، إلا أننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه، لدرجة أنهم طلبوا وقف إطلاق النار.